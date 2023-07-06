В Томской области живого мужчину признали умершим из-за того, что он не выходил на связь

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В Томской области в 2013 году пропавшего брата жительницы Молчановского района признали умершим, однако через 9 лет мужчина вышел на связь с родственниками. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

В прокуратура обратилась местная жительница для восстановления документов ее 48-летнему брату, которого в другом регионе признали умершим.

«В 2013 году брат заявительницы уехал на заработки в другой регион и периодически созванивался со своими родными, однако в 2014 году перестал выходить с ними на связь», — говорится в сообщении.

Родственники обратились в полицию по последнему месту жительства мужчины. В ходе поисков в лесу был обнаружен труп неизвестного мужчины. Ему были присвоены фамилия, имя, отчество и дата рождения пропавшего брата женщины. На основании этого была сделана запись акта о его смерти.

В 2022 году мужчина вышел на связь с родственниками из-за ухудшения здоровья и сообщил, что в 2014 году уехал работать в другую страну и не мог связаться с родными.

Прокуратура района направила в суд заявление об аннулировании записи акта о смерти. Требования были удовлетворены.