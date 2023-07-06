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НовостиОбщество6 июля 2023 5:55

Прокуратура контролирует ход работ по очистке озера Беленькое в Томске

В настоящее время работы по очистке выполнены на 50%
Алёна Мищенко
В Томске контролируют ход очистки озера Беленькое

В Томске контролируют ход очистки озера Беленькое

Фото: Иван МАКЕЕВ

Томская межрайонная природоохранная прокуратура проверяет ход очистки озера Беленькое. В настоящее время работы по очистке водоема выполнены на 50%, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Установлено, что работы по очистке озера от донных отложений выполнены ориентировочно на 50 %, объем удаленных отложений составляет порядка 15 тысяч кубических метров», — говорится в сообщении.

Очистку озера Беленькое проводят с использованием плавучего земснаряда в соответствии с технической документацией. Это позволяет сохранить произрастающие на берегу деревья и траву. Выкаченные донные отложения просушивают в сооруженном рядом с озером кавальере. Вода из него после фильтрации возвращается в озеро.

В ведомстве отмечают, что из-за углубления чаши водоема отмечается временное снижение уровня воды в озере, однако отклонений при проведении работ нет.

Ход работ по очистке озера Беленькое находится на контроле в природоохранной прокуратуре.