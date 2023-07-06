Власти Томска проверят справедливость зачисления детей в школу «Эврика-развитие»

Фото: администрация Томска

Власти Томска проверят справедливость зачисления в школу «Эврика-развитие» после жалоб родителей о нехватке мест в первые классы, об этом сообщили в администрации города.

Ранее родители детей, проживающих в микрорайоне Зеленые горки пожаловались на то, что более сотни первоклашек не были зачислены в первый класс в школу «Эврика-развитие». При этом все дети прописаны в этом районе, но мест им не хватило.

В четверг, 6 июля, стало известно, что и.о. мэра Михаил Ратнер поручил проверить справедливость зачисления в школу «Эврика-развитие». Такое поручение он дал заммэра по социальной политике Константину Чубенко.

«Будут рассмотрены документы всех зачисленных детей в школу «Эврика-развитие», в том числе принадлежность к территории, закреплённой за учебным заведением, и основания к зачислению. Эти данные (с учётом закона о персональных данных) Ратнер поручил опубличить», — говорится в сообщении.

Также Чубенко должен оценить возможность дополнительного приёма в школу. При отсутствии такой возможности родителям и их детям должны предложить другие варианты решения вопроса.

После этого департамент образования совместно с руководством школы проведут встречу с родителями.

По данным департамента образования, в школе «Эврика-развитие» было набрано 7 первых классов, всего 180 детей, в том числе 116 льготников. Заявлений поступило — 292.

На сегодняшний день в школе учатся две тысячи детей, что на 800 человек больше предусмотренной проектом емкости. Заявления принимаются через систему АИС «Е-услуги. Образование».