Более 7 тысяч человек уехали из Томской области за пять месяцев 2023 года

Из Томской области уехали более 7 тысяч человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За пять месяцев 2023 года более 7 тысяч человек уехали из Томской области, сообщили «Комсомольской правде — Томск» в Томскстате.

«За январь-май 2023 года из Томской области уехало 7 553 человека, число выбывших из горского округа Томск - 4 398 человек», — отмечают эксперты.

Напомним, что за аналогичный период прошлого года выехали из Томской области в другие регионы России 11 584 человека, в зарубежные страны — 6 272 человека. Внутри области место жительства сменили 5 667 человек.