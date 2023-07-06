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НовостиОбщество6 июля 2023 3:04

В Томской области в 2022 году у аграриев выросла выручка

Однако у них снизилась рентабельность
Ксения Высотина

Фото: Иван МАКЕЕВ

В 2022 году в Томской области аграрники подняли выручку, однако снизили рентабельность, сообщает пресс-служба областной администрации.

Уточняется, что по данным отчетности о финансово-экономическом состоянии сельхозпроизводителей региона выручка поднялась на 10%.

А вот рентабельность сельхозпредприятий по итогам 2022 года снизилась до 16,3% (в 2021 году она составляла 25%). На это повлияли несколько факторов, включая снижение цен на зерно, повышение цен на ГСМ, минеральные удобрения, корма и другие необходимые материалы.