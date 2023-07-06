Томский владелец парка спецтехники вернул партнеру 2,5 млн рублей из-за страха лишиться транспорта

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Порядка 2,5 млн задолжал своему партнеру владелец парка спецтехники из Бакчарского района Томской области. Иск в суд подала организация по поставке леса. Бизнесмен вернул деньги только под угрозой лишиться транспорта. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

«Гражданин не оплатил долг в добровольный срок, предоставленный приставом, итоговая задолженность выросла на 155 тысяч рублей (исполнительский сбор в бюджет РФ). Приставы выяснили, что бизнесмен владеет парком специализированной техники для заготовки древесины, и вынесли запрет на оформление сделок купли-продажи в отношении транспорта», - поясняется в сообщении.

Потеряв возможность как продавать, так и передавать машины, предприниматель начал выплачивать долг небольшими частями: от 100 тысяч до 600 тысяч рублей. Вскоре приставы решили арестовать принадлежащий мужчине транспорт. Только после этого весь долг был погашен. На это бизнесмену потребовалось несколько дней.

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