На томских дорогах появятся трапы для пешеходов

Фото: Анна Ковалёва

Накануне, 5 июля, и.о. мэра Томска Михаил Ратнер провел выездное совещание, побывав на улицах Красноармейская, Беринга и в строительном городке. Он оценил те объекты, над которые ремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Для удобства пешеходов градоначальник поручил установить специальные трапы на переходах. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Градоначальник отметил, что на сегодняшний день проход по некоторым участкам ремонтируемых улиц затруднителен для томичей. Ратнер подчеркнул, что удобство и безопасность в таких местах должны обеспечивать подрядчики. Он поручил дорожникам исправить эту ситуацию.

"При проведении ремонта дорожного полотна и тротуаров образуются неровности – рабочие срезают старое покрытие, убирают бордюрные камни - из-за чего остаются глубокие канавы. В этом случае администрация настаивает на установке специальных трапов, по которым пешеходы могут преодолеть препятствия", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, что с набережной реки Ушайки уберут многолетний железный забор.

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