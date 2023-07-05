Проект томского мусоросортировочного комплекса получил разрешение на строительство

Фото: администрация Томской области

Проект нового мусоросортировочного комплекса «Сибирь» получил положительное заключение госэкспертизы и разрешение на строительство. Об этом сообщили в администрации региона.

«Торгово-строительная компания» приступила к подготовительным работам на участке. Подрядчик оборудовал строительный городок, заключил договоры на присоединение к сетям. На стадии подписания находится договор на технический надзор за ходом строительно-монтажных работ.

«Последние два важных этапа перед началом строительства – это решение о финансировании от Сбербанка, а также заключение государственной экспертизы о достоверности сметного расчета. Ожидаем, что в конце июля это произойдет», — сообщил гендиректор ООО «ТРКК» Дмитрий Митасов.

Окончательная стоимость строительства объекта будет известна после заключения госэкспертизы. На его стоимость влияет как валютный курс, так и удорожание материалов.

В свою очередь замминистра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Тетенькин заявил о готовности Минприроды в рамках конкурса предоставить региону грант на реализацию проекта КПО «Сибирь».

Кроме того, власти рассчитывают на получение федерального финансирования.

Напомним, в апреле 2023 года компания «ТРКК» выиграла конкурс на право заключения концессионного соглашения на строительство мусоросортировочного комплекса в Томске стоимостью 2,4 млрд рублей. Его возведут возле северной площадки промпарка «Томск», он будет располагаться на участке более девяти гектаров. На первом томском комплексе по переработке отходов «Сибирь» создадут более 400 рабочих мест. Комплекс позволит перерабатывать как минимум 50% отходов из Томска, Томского района и Северска.