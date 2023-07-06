В Томске 6 июля термометр покажет отметку +30

Фото: Анна Ковалёва

В Томске 6 июля синоптики обещают +30 градуса и переменную облачность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

Днем температура воздуха составит до +28…30°С. Ветер северо-восточный 2-7 м/с, днем местам порывы до 12 м/с.

В Томской области прогнозируется местами переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный 2-7 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Температура ночью +12…+17°С. Температура днем +28…+33°С.