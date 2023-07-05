В Томске с 6 июля начнется вторая волна приема детей в первый класс

С 6 июля томичи могут записать детей в первый класс Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томске с 6 июля начнется прием заявлений на свободные места в первые классы для детей, которые закреплены на территории школ. Об этом сообщили в администрации города.

Заявление о приёме в первый класс можно подать через портал «Госуслуг», с помощью портал образовательных услуг Томской области , через операторов почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении и лично в школе.

Подать заявление в первый класс можно только в одну школу. При отказе в зачислении из-за отсутствия свободных мест родитель может обращаться в другое общеобразовательное учреждение.

Найти список необходимых документов для подачи заявления, закреплении территорий можно найти на странице департамента образования в разделе «Общее образование».

Уточнить количестве мест в первых классах можно на информационных стендах и официальных сайтах школ города.