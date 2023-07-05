В Томске ученые нашли постройку XVIII века у Воскресенской горы

Фото: администрация Томска

В Томске ученые во время археологических раскопок нашли историческую постройку 18 века у Воскресенской горы, сообщили в мэрии.

«Постройку 18 века, предметы быта и монеты того времени нашли историки в окрестностях Воскресенской горы. Находки помогут в реконструкции "Томского кремля"», — говорится в сообщении.

Напомнм, ранее Музей истории Томска и городской Туристский информационный центр совместно с историками Томского государственного университета организовали проект развития музейно-исторического комплекса Воскресенской горы «Томский Кремль».

В ходе проекта авторы предполагали реконтрировать воеводскую усадьбу XVII-XVIII веков. Реализация проекта запланирована на 2025-2027 годы.

Финансирование исследования осуществляется в рамках Федеральной программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».