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НовостиОбщество5 июля 2023 10:45

В Томске ученые нашли постройку XVIII века у Воскресенской горы

Находки помогут в реконструкции "Томского кремля"
Алёна Мищенко
Фото: администрация Томска

Фото: администрация Томска

В Томске ученые во время археологических раскопок нашли историческую постройку 18 века у Воскресенской горы, сообщили в мэрии.

«Постройку 18 века, предметы быта и монеты того времени нашли историки в окрестностях Воскресенской горы. Находки помогут в реконструкции "Томского кремля"», — говорится в сообщении.

Напомнм, ранее Музей истории Томска и городской Туристский информационный центр совместно с историками Томского государственного университета организовали проект развития музейно-исторического комплекса Воскресенской горы «Томский Кремль».

В ходе проекта авторы предполагали реконтрировать воеводскую усадьбу XVII-XVIII веков. Реализация проекта запланирована на 2025-2027 годы.

Финансирование исследования осуществляется в рамках Федеральной программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».