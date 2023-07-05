Путин наградил двух северских медиков за вклад в развитие здравоохранения

Фото: Администрация Томской области

Президент России Владимир Путин наградил северских медиков Наталью Харламову и Александра Маевского государственными наградами за вклад в развитие медицинской науки и здравоохранения, сообщает оладминистрация.

Заведующую лабораторией центра гигиены и эпидемиологии №81 Федерального медико-биологического агентства Наталью Харламову наградили медалью Луки Крымского.

Наталья Харламова работает в медицине более 13 лет, имеет высшую квалификационную категорию по специальности «вирусология», работает со всеми методами и видами исследований. Также она внедрила в практику лаборатории исследования биологического материала для определения коронавируса.

Заместитель генерального директора Сибирского федерального научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства Александр Маевский был награжден почетным званием «заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации».

Александр Раевский более 40 лет трудится в медицине. Прошел путь от врача-хирурга до замгендиректора центра. Мужчина внес вклад в организацию хирургической службы Северска, развитие высокотехнологичной медицинской помощи.

При нем был создан уникальный реабилитационный центр для детей с заболеваниями опорно-двигательной и нервной системы. Также под руководством Александра Маевского организована работа по лечению СOVID-19 на территории Северска.