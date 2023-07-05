Стрежевчанина, застрелившего 20 лет назад человека, поймали в Ростове-на-дону

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Правоохранители спустя 20 лет нашли 45-летнего жителя Стрежевого, который в 2003 году застрелил знакомого и все это время скрывался в Ростове-на-Дону. Дело рассмотрят в суде, сообщила пресс-служба регионального СУ СК.

По версии следствия, в 2003 году в Стежевом обвиняемый поссорился со знакомым мужчиной и выстрелил в него из огнестрельного оружия. От полученного ранения он скончался на месте.

После совершения преступления мужчина уехал из Томской области и все это время скрывался от следователей.

«В 2023 году в результате работы следователей и следователей-криминалистов регионального следственного управления было установлено место нахождения обвиняемого. Мужчина проживал в Ростове-на-Дону, откуда был доставлен в Томск», — говорится в сообщении.

Мужчина полностью признал себя виновным.

Расследование уголовного дела завершено, материалы дела направлены в Стрежевской городской суд.