В 2023 году жители Томской области перевезли за границу 81 питомца

Томичи брали в путешествие за границу 81 питомцы в 2023 году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С начала 2023 года жители Томской области брали с собой за границу 81 питомца. Животные оправились в Таиланд, Турцию, Израиль, Грузию и другие страны, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Томской и Новосибирской областям.

"С территории Томской области 81 питомец вместе с владельцами отправились в Королевство Таиланд, ставшее самым популярным направлением в текущем году, а также в Турецкую Республику, Государство Израиль, Грузию, Абхазию, Республику Сербия и другие страны", - говорится в сообщении.

Все животные-компаньоны (питомцы, отправившиеся в путешествие вместе с их владельцами) были чипированы и прошли вакцинацию.

Томичам напоминают, что животные, которых собираются вывозить за пределы России, должны иметь микрочип. Для считывания микрочипа и его идентификации необходимо присутствие животного при оформлении экспортного ветеринарного сертификата.