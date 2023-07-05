Все 17 площадок «Городского лета» заработают в Томске на следующей неделе

Фото: Наталья Качановская

В Томске неоткрытые площадки «Городского лета» заработают на следующий неделе. Всего в этом году планируют открыть 17 игровых площадок по всему городу. Об этом сообщает издание «Аргументы и Факты— Томск» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Напомним, проект «Городское лето» начал работу с 3 июля во дворах жилых домов. Для детей создано 17 игровых площадок. Посещение площадки бесплатное, прийти туда могут дети и подростки до 14 лет.

В течение лета юных томичей ждут конкурсы, игры, упражнения на развитие творческих способностей, коммуникабельности детей, а также дружеских отношений и взаимопонимания. Вожатыми на площадках будут студенты педагогического отряда из ТГПУ.

В настоящее время в районах города открыто уже десять площадок. Остальные семь запустят на следующей неделе. Мэрия Томска обеспечила проект игровым и спортивным инвентарем.

Некоторые площадки открылись с опозданием из-за того, что часть вожатых-студентов уехала работать за пределы города, а друге занимаются подготовкой.

Посетить площадки можно во всех районах города. Время работы: с понедельника по пятницу с 10:00 до 14:00. Выходные дни: суббота, воскресенье.