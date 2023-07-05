Мигранты незаконно работали на стройке в аэропорту Томска

В томском аэропорту мигранты нелегально работали на стройке Фото: Ксения Высотина

В Томске оштрафовали предпринимателя, который незаконно привлек мигрантов на стройку в томском аэропорту. У иностранных рабочих не было патентов и с ними не заключали трудовые договоры, сообщила пресс-служба Управление на транспорте МВД России по СФО.

Сотрудники транспортной полиции провели просеку объектов транспортной инфраструктуры на наличие нарушений в сфере миграционного и трудового законодательства России.

По данным ведомства, на территории томского аэропорта предприниматель одной из строительных организаций привлек на строительство объекта иностранных граждан, документов на работу и с ними не заключали трудовые договоры.

На мужчину составили два протокола об административных правонарушениях. Правонарушителю грозит штраф в размере до 50 тысяч рублей.

Также к ответственности привлекли мигрантов, которые работали на стройке. Каждому из них также назначено наказание в виде штрафа.