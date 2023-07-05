В Томске автомобилисты возмущены дырой в асфальте на улице Сергея Лазо

Фото: "Регион-70"

Автомобилисты Томска пожаловались в соцсетях на большую яму в асфальте. Дыра расположена по адресу ул. Сергея Лазо.

"С заезда с улицы Сергея Лазо вдоль домов 4 и 4/1 образовался провал. Яма образовалась еще в мае. Неоднократно писали, обращались с заявками в мэрию. Последний ответ Администрации был, что провал устранят до 05.06", - пишут очевидцы в паблике "Регион-70".

Также свидетели пишут, что автомобили проваливаются в яму ежедневно. Также неоднократно в дыру падали дети на велосипедах.