В Томском районе более 20 улиц обесточат 6 июля

Фото: Евгения ГУСЕВА

Сегодня, 6 июля, в Томске и в Томском районе выключат электричество. Отключение затронет более 20 улиц.

Горсети будут проводить работы по адресам:

С 09:00 до 6 Июля 2023 11:00

г. Томск пер. Глухой 7-9

г.Томск Московский тракт 19/1 стр3 и 4

г.Томск ул.Эуштинская 15-17,20\1,22,24а,28/1,29

г.Томск ул.Эуштинская 26а,28\3

г. Томск пер. Буяновский ,1-7,1/1,2 корп 1,2-8,2-б,2-в,6-а

г.Томск ул.Эуштинская 26а,28\3

г.Томск ул.Эуштинская 15-17,20\1,22,24а,28/1,29

г.Томск ул.Дамбовая 24стр1

г.Томск ул.Дамбовая 4,4а,10/1,21,22а

г.Томск ул.Горького 49,64/1,66а,68-70

г.Томск пер.Луговой 1б,10,22

г.Томск пер.Буяновский 1,1а,2а,8/1,8а

г.Томск Мусы Джалиля 41а,43б,53а,55/1,58

г. Томск ул. Эуштинская 3-11,3-а,6-8,11-а,20,20-а,24-30,26/1,30-а

г. Томск ул. Джалиля Мусы 33,37-57,39-а,41/1,43/1,45-а,50-54,57/1

г. Томск ул. Дамбовая 2,2-а,6-8,10*,10-22,18/1,20/1,26,28-а,30-32,30-а,36,36/1,уч.24

г.Томск пер.Западный 1а,5/1,9/1

г. Томск ул. Горького Максима 55

г. Томск пер. Луговой 1-в,4-6,12,12-а

г. Томск пер. Западный 2-4,3-9,6 стр.1,6 стр.3,8,9-а,9-б,10-12,11-а,13-31,19/1,21-а,23-а,29-в,

35,41

С 09:00 до 6 Июля 2023 16:00

г. Томск ул. Киевская 103

г. Томск ул. Карташова 39

6 Июля 2023 с 09:00 до 6 Июля 2023 16:30

Томск ул. Яковлева 35-55,39/2,41-а,41/1,41/2,47 стр.1,47/1,49/1

Томск ул. Кривая 31

Томск ул. Ачинская 15-б,17,18

г. Томск ул. Ачинская 2-8,4 стр.1,5-а,5-а стр.1,5/1,7,8/1,10-14,10-б,15-а,15-б,17,18,уч.14

г. Томск ул. Яковлева 35-55,39/4,41-а,41/1,41/2,47 стр.1,47/1,49/1

г. Томск ул. Кривая 31

г. Томск пер. Нагорный 12

г. Томск ул. Белая 5,5/1,6,9-11,10,10-а,14-20,14/1,14/2,18/1,д.20

г. Томск ул. Октябрьская 10-а,14-24,16-а,16-б,20-д,21-а,22/1,23-39,29/1,31/1

г. Томск ул. Татарская 40

г. Томск ул. Ачинская 2-8,4 стр.1,5-а,5-а стр.1,5/1,7,8/1,10-14,10-б,15-а,уч.14

г. Томск ул. Белая 5,5/1,6,9-11,10,10-а,14-20,14/1,14/2,18/1

г. Томск ул. Яковлева 39/4,41-43,41-а,41/2,47 стр.1,47-49,47/1

Томск ул.Советская 9

Томск ул. Советская 1,5/1,7

Томск ул. Гагарина 8,11

Томск пер. Нахановича 9,14

Томск пер. Батенькова 7

С 09:00 до 6 Июля 2023 16:30

г. Томск ул. Советская 5/1

г. Томск ул. Гагарина 2-8,2-а,2/1,4 стр.1,6/1

г. Томск пер. Батенькова 7

г. Томск ул. Тимакова ,8,8а,14 стр.1,16-20,21 стр.2,21 стр.9,21/7,29 стр.1,29/3,31/1,35,п.1,

п.4

г. Томск ул. Тимакова ,12-20,14 стр.1,25,29 стр.1,29-33,29/2,31-а,п.4

г. Томск ул. Карпова 4

г. Томск пер. Школьный 12/1

С 09:00 до 6 Июля 2023 17:00

г. Томск Красноармейская ул 25,28,29

Красноармейская ул 17

г. Томск ул. Пропиточная 9-15,33-35,уч.9/1

г. Томск ул. Крепежная 1-13,2-24,3-а,5-а,10-а,13/1,17-19,17-а,17-б,20-а,22-а,23-29,31 стр.1,уч.15,

уч.21

г. Томск Даниловский пер 9

г. Томск Никитина ул 35-37

С 11:00 до 6 Июля 2023 13:00

г. Томск пер. Луговой 1-в,4-6,12,12-а

г.Томск ул.Эуштинская 26а,28\3

г.Томск ул.Эуштинская 15-17,20\1,22,24а,28/1,29

г.Томск ул.Дамбовая 24стр1

г.Томск ул.Дамбовая 4,4а,10/1,21,22а

г.Томск ул.Горького 49,64/1,66а,68-70

г.Томск пер.Луговой 1б,10,22

С 11:00 до 6 Июля 2023 13:00

г.Томск пер.Западный 1а,5/1,9/1

г.Томск пер.Буяновский 1,1а,2а,8/1,8а

г.Томск Мусы Джалиля 41а,43б,53а,55/1,58

г.Томск Московский тракт 19/1 стр3 и 4

г. Томск ул. Эуштинская 3-11,3-а,6-8,11-а,20,20-а,24-30,26/1,30-а

г. Томск ул. Джалиля Мусы 33,37-57,39-а,41/1,43/1,45-а,50-54,57/1

г. Томск ул. Дамбовая 2,2-а,6-8,10*,10-22,18/1,20/1,26,28-а,30-32,30-а,36,36/1,уч.24

г. Томск ул. Горького Максима 55

г. Томск пер. Западный 2-4,3-9,6 стр.1,6 стр.3,8,9-а,9-б,10-12,11-а,13-31,19/1,21-а,23-а,29-в,

35,41

г. Томск пер. Глухой 7-9

г. Томск пер. Буяновский ,1-7,1/1,2 корп 1,2-8,2-б,2-в,6-а

С 13:30 до 6 Июля 2023 15:00

г. Томск пр-кт Мира 46-52,48-Б,48-а,48-б,48/2,48/3,50-а,52-а,52/5