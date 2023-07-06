В Лагерном саду Томска 29 июля пройдет "Пикник фест"

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Томске 29 июля пройдет фестиваль вкусной еды "Пикник фест". Мероприятие пройдет на нижней террасе Лагерного сада.

Томичей и гостей города ждёт множество развлечений для детей и взрослых, пенная вечеринка, интересные конкурсы и подарки, гастрономические изыски. Вкусная еда и зажигательная музыка. На "Пикник-фесте" 29 июля выступит томская кавер-группа. А хедлайнером вечера станет Татьяна Овсиенко.

Также в программе фестиваля конкурсы, дегустации, выступления лучших музыкальных коллективов. Изюминкой программы станут соревнования по жарке 100 килограммов шашлыка на мангале. Попробовать приготовленное мясо смогут все гости абсолютно бесплатно.

На мероприятии будет зона настольных игр, а также семейная зона, где можно будет смастерить поделку и поиграть в развивающие игры. Мероприятие начнется в 12.00.