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НовостиПроисшествия5 июля 2023 6:47

В Томске ищут пропавшего неделю назад 57-летнего мужчину

Его местонахождение неизвестно с 26 июня
Алёна Мищенко
Фото: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"

Фото: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"

В Томске больше недели ищут пропавшего 57-летнего Александра Галицкого. Последний раз мужчину видели 26 июня 2023 года. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

«Томск, внимание! Помогите найти человека! Пропал Галицкий Александр Аркадьевич, 57 лет (1966 г.р.). С 26 июня 2023 года его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении.

Ростом мужчина 173 см, худощавого телосложения, глаза голубые. Во что был одет неизвестно.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).