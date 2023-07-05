Ремонт трамвайных путей на проспекте Кирова в Томске планируют завершить к началу августа

Фото: Николай Андреев/ МК в Томске

В Томске продолжается ремонт трамвайных путей на проспекте Кирова. Сейчас завершается демонтаж старых рельсов и шпал, сообщили в администрации города.

«Подрядчики завершают демонтаж старых рельсов и шпал – работы выполнены более, чем на 90%. Также рабочие ведут выемку и вывоз непригодного грунта, параллельно с этим бригады приступили к укладке новых шпал и рельсов на участке в районе пересечения с улицей Красноармейской», — говорится в сообщении.

По словам директора ТТУ Петра Максимова, в этом году на ремонт путей на проспекте Кирова направлено порядка 90 миллионов. Подрядчики работают по графику. Один из них приступил к укладке путей, второй завозит все необходимые материалы и в ближайшее время приступит к укладке рельсов.

Напомним, трамвайные пути на проспекте Кирова ремонтируют два подрядчика. Томская компания «Транссервис» работает на участке от проспекте Кирова, 3Б до проспекта Кирова, 37.

А новосибирская компания «Строительно-монтажное предприятие-54» занимается ремонтом от дома № 39 до дома № 51а, стр. 15 по проспекту Кирова занимается ООО.

Завершить все работы планируется началу августа.