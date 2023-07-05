В Томской области отменили режим ЧС из-за пожаров в лесах

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Режим чрезвычайной ситуации в Томской области отменили в среду, 5 июля. Это связано со стабилизацией лесопожарной обстановки в регионе. Данное распоряжение было опубликовано на сайте администрации региона.

«В связи с нормализацией лесопожарной обстановки на территории Томской области, снижением класса пожарной опасности в лесах отменить на территории Томской области с 5 июля 2023 года режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера», – говорится в документе.

Напомним, с 7 июня в Томской области действовал режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Огонь в лесах тушили специалисты Томской авиабазы, работники Томсклесхоза, сотрудники федеральной лесопожарной службы и из других регионов. Всего с начала сезона специалисты потушили более 170 пожаров в лесах.

По состоянию на 30 июня на территории Томской области не было ни одного лесного пожара.