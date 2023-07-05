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НовостиОбщество5 июля 2023 5:20

Виктор Власов в третий раз стал ректором ТГАСУ до 2028 года

Его утвердили на должность ректора
Алёна Мищенко
Фото: Томский государственный архитектурно-строительный университет

Фото: Томский государственный архитектурно-строительный университет

Виктора Власова утвердили на должность ректора Томского государственного архитектурно-строительного университета. Об этом сообщает пресс-служба ТГАСУ.

Напомним, конференция работников и обучающихся по выбору ректора прошла 17 апреля. На пост претендовали три кандидата. Большинство голосов было отдано действующему ректору, доктору физико-математических наук, профессору Виктору Власову. Комплект документов по по выборам ректора был отправлен на утверждение в Министерство науки и высшего образования РФ.

«В понедельник, 3 июля, Министр науки и высшего образования Валерий Фальков подписал Приказ об утверждении Виктора Власова в должности ректора Томского государственного архитектурно-строительного университета до 2028 года», — говорится в сообщении.

Решение об утверждении было принято Аттестационной комиссией Минобрнауки России.