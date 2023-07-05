Турчак рассказал главе кабмина России о новых мерах поддержки участников спецоперации

С момента образования рабочей группы по вопросам СВО, статус федеральных законов уже обрели 12 инициатив благодаря активной поддержке Правительства, министерств и ведомств. Фото: ВПП «Единая Россия».

Как сообщает сайт ER.ru, законопроекты о поддержке участников СВО и членов их семей обсудили на встрече главы правительства Михаила Мишустина с руководством Совета Федерации. В частности, к нему обратился первый вице-спикер верхней палаты Парламента, секретарь Генсовета «Единой России», глава рабочей группы Андрей Турчак с просьбой поддержать законопроект по СВО о порядке страхования добровольцев спецоперации.

Он уточнил, что в ноябре 2022 года Госдума предусмотрела обязательное госстрахование добровольцев, принимающих участие в СВО. Но при принятии закона не был прописан механизм реализации нормы. Добровольцы оказались в неравных условиях с контрактниками и мобилизованными. Сейчас они получают только выплаты, предусмотренные указом Президента, при этом лишены выплат, положенных по закону об обязательном страховании жизни и здоровья военнослужащих.

Глава Правительства поддержал инициативу.

«Абсолютно поддерживаю ваше предложение. Защитники и их близкие должны получать всю возможную помощь, в том числе в части государственного личного страхования добровольцев. Эти ребята плечом к плечу, как и действующие подразделения, сегодня защищают Родину. И, значит, на них должны распространяться все социальные гарантии, среди которых и выплаты по страховым случаям», – сказал, в частности, Михаил Мишустин.

По словам Андрея Турчака, сообщается на сайте партии, поддержку получили и другие законодательные предложения рабочей группы по вопросам СВО:

«На прошлой неделе согласовали с Минтрудом окончательную редакцию поправок, направленных на приостановление срочных трудовых контрактов на период СВО для мобилизованных и добровольцев. Также с Правительством подготовили поправки о переводе в денежную форму части социальной помощи, которая предоставляется ветеранам боевых действий, введение набора социальных услуг. Уверен, до конца этой весенней сессии мы эти изменения примем», – пояснил он.

Помимо этого, на встрече обсудили вопрос предоставления земельных участков Героям и полным кавалерам Ордена Славы, отметил Андрей Турчак.

Он поблагодарил Правительство за взаимодействие с рабочей группой по вопросам СВО и добавил: с момента образования группы 12 инициатив уже обрели статус федеральных законов. Все они разрабатывались совместно с министерствами и ведомствами.

В свою очередь, Михаил Мишустин подчеркнул, что рабочая группа по вопросам СВО с первых дней активно включилась в законодательную работу, чтобы сформировать нормативную базу для обеспечения участников спецоперации и членов их семей всем необходимым.