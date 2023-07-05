Исторический дом из «списка-701» загорелся утром 5 июля в Томске

Фото: Наталья Качановская

Расселенный аварийный дом на улице Красноармейской загорелся утром 5 июля в Томске. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании бревенчатого двухэтажного дома на улице Красноармейской, 62 поступило на пульт дежурного в 9:10. Возгорание произошло в коридоре на первом этаже, обгорело потолочное покрытие.

Огонь удалось потушить быстро, общая площадь возгорания составила 1,5 квадратных метра.

По данным из открытых источников, расселенный дом входит в список охраняемых объектов деревянного зодчества исторической постройки — «список-701».