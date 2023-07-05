В Томске в пожаре пострадала 18-летняя девушка

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске вчера, 4 июля, в пожаре пострадала 18-летняя девушка. Возгорание началось в квартире, сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС.

"Возгорание произошло в квартире на балконе 1х3 м. В результате пожара обгорела вещная обстановка на балконе на площади 3 кв.м. Оплавились оконные рамы, от высокой температуры лопнуло остекление", - говорится в сообщении.

В управлении рассказали, что девушка травмировала нижнюю конечность. Ожог зафиксировали, как 1-2 степени, однако пострадавшая отказалась от госпитализации.