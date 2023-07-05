На Коммунальном мосту в Томске произошло 2 ДТП одновременно 4 июля

Фото: Telegram-канал "Регион-70"

Накануне, 4 июля, на томском Коммунальном мосту произошло сразу 2 дорожно-транспортных происшествия. Об этом сообщили очевидцы инцидентов в Telegram-канале «Регион-70».

«Два ДТП у въезда на Коммунальный мост со стороны города», - уточнили авторы поста.

На опубликованной записи можно увидеть, что на одной полосе моста и на подъезде к нему движение транспорта парализовано.

Подписчики паблика развернули дискуссию о причинах инцидента. «Перестраиваться заранее, а не в наглую влазить!», - написала Татьяна. «Согласен, просто перестраиваться заранее, а не у горлышка самого», - поддержал ее Денис. Подписчик с ником App Ring оставил такой комментарий: «Всегда интересно: когда люди въезжают на этот мост, не задумываются, что место опасное, неудобное, что надо быть внимательным?».

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, что один человек погиб и один пострадал в ДТП на трассе в Томской области.

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