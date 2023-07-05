Северчанин взял в кредит 300 тысяч рублей и перевел их аферистам

66-летний житель Северска сообщил в полицию о том, что лжесотрудники правоохранительных органов вынудили его взять кредит и уговорили перечислить им 300 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Томской области.

«По предварительным данным, мужчине поступил звонок с незнакомого номера. Собеседник представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что неустановленные лица пытаются оформить на потерпевшего кредит. Злоумышленник пояснил, что для предотвращения данных попыток, северчанину необходимо самостоятельно оформить кредит», - говорится в сообщении.

Мужчина поверил звонившим и оформил кредитный договор. После этого злоумышленники посоветовали ему срочно внести полученные средства на якобы безопасный счет. Северчанин выполнил и эту рекомендацию.

В отношении интернет-аферистов возбудили уголовное дело по статье 159 УК Российской Федерации - «Мошенничество».

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, что 19-летняя местная жительница перечислила на счет преступников 120 тысяч рублей

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