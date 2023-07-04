В Томске разрабатывают варианты размещения детей на время капремонта 11 школ

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Капитальный ремонт 11 школ планируют провести в Томске в 2024 году. Власти города прорабатывают варианты, где временно будут размещены школьники на время ремонта. Такой вопрос был поднят на собрании городской думы во вторник.

Как сообщил заммэра по соцполитике Константин Чубенко, для каждой школы будут определены опорные образовательные учреждения, где будут проходить занятия.

«Мы планируем организовать образовательный процесс в очной, очно-заочной и дистанционной форме. Приоритетный порядок очной формы обучения будет отдан для начальной школы и для учеников 9-11 классов», — сказал Константин Чубенко.

Он отметил, что сейчас идет разработка проектно-сметной документации для 11 корпусов школ, в которых начнется ремонт. Ее планируют подготовить к концу октября. После этого власти будут решать вопрос по своевременному отбору подрядчика на проведение капремонта. Департамент образования будет принимать решение по освобождению корпусов после определения подрядчика.

Капитальный ремонт планируют провести в школах №11, 33, 34, 3, 25, 23, 67, 56, 40, а также в гимназии №26 и школе-интернате №1. Ремонт хотят выполнить за два года.

Предварительно, детей могут разместить на базе школ №30, 49, 44, 16, 37, 54, 36, 15, 29, 53, 55, 14, 4, школы "Песрпектива", Академлицея в Зеленых горках, и в лицее №2.

По словам Чубенко, список школы, в которых планируют разместить учеников, может корректироваться в зависимости от численности школы. В настоящее время еще не завершен прием в первые классы на новый учебный год.

Окончательный список образовательных учреждений, где будут обучаться дети во время ремонта, а также данные о количестве детей, мэрия Томска предоставит депутатам до 15 сентября.