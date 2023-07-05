В Томск 5 июля вернется жара

Фото: Анна Ковалёва

В Томске 5 июля синоптики обещают +29 градуса и переменную облачность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

Днем температура воздуха составит до +27…29°С. Ветер северо-восточный 2-7 м/с, днем местам порывы до 12 м/с.

В Томской области прогнозируется местами Переменная облачность.

Без существенных осадков, днем местами по востоку небольшой дождь, гроза. Ветер северо-восточный 2-7 м/с, днем местами порывы до 12 м/с. Температура ночью +12…+17°С, местами +6…+11°С. Температура днем +27…+32°С.