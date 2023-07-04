Боле 1,2 млрд рублей направят на повышение зарплат педагогам детсадов и школ

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В бюджет Томска на 2024-2025 год внесли изменения за счет дополнительных 1,7 млрд рублей. Часть средств направят на повышение зарплат и надбавок педагогам детских садов и школ, а также для модернизации школьной системы образования, сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Городу предоставлен дополнительный объем межбюджетных трансфертов в общей сумме 1 млрд 692 млн рублей», — говорится в соощении.

Из этой суммы 1,273 млрд рублей направят на повышение заработной платы и выплату надбавок педагогам детсадов и школ, а также на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в школах, на обеспечение дополнительного образования детей, на модернизацию школьных систем образования.

Порядка 26 млн рублей пойдут на ликвидацию несакционироанных свалок, около 40 млн рублей — на социальные выплаты по государственным жилищным сертификатам детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Также средства пойдут на исполнение судебных актов и другие цели.

«В частности, получена дотация на содержание тренеров и других работников детской спортивной школы при футбольном клубе «Томь», в настоящее время переведенных вместе с обучающимися в МАУ ДО «Спортивная школа №17 г. Томска»», — говорится в сообщении.

Более 51 млн рублей из облбюджета на 2023 год и свыше 34 млн рублей из бюджета на плановый период 2024 года пойдут на работы по техническому присоединению к сетям электроснабжения поселка ИЖС в районе Кузовлевского тракта.

С учетом изменений бюджет города на 2023 год и его доходы составили 25 млрд 980 млн рублей, расходы – 27, 26 млн рублей.

Дума Томска утвердила предложенный проект решения.