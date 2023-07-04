Почти 400 тысяч звонков от томичей поступило на горячие линии облздрава в 2023 году

Горячие линии облздрава получили почти 400 тысяч звонков в 2023 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала 2023 года на круглосуточные горячие линии департамента здравоохранения Томской области поступило 383 755 обращений, сообщает пресс-служба областной администрации.

«Большинство звонивших уточняли стоимость и наличие лекарств в аптеках и медицинских услуг в медорганизациях региона: таких обращений зафиксировано 355 821», — говортся в сообщении.

По вопросам льготного лекарственного обеспечения от томичей поступило 8 261 обращение; на горячую линию по ОРВИ, гриппу и новой коронавирусной инфекции операторы получили 8 243 звонка.

Также операторы принимали обращения о диспансеризации, работе единой электронной регистратуры, профилактике клещевых инфекций и кори, подготовке к лабораторным исследованиям, об анальгезирующей терапии пациентам с хроническим болевым синдромом, о качестве медицинской помощи.

Позвонить на круглосуточные горячие линии можно по телефонам: 8 (3822) 516-616, 8-800-350-8850 и единому федеральному номеру 122 (3).

Уточнить цену и наличие лекарств в томских аптеках и медицинских услуг в больницах можно на сайте tabletka.online.