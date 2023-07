Ещё 100 участников «Школы 21» успешно завершили обучение в сфере ИТ

Фото: Иван Вислов

В «Школе 21» состоялся масштабный выпускной: 100 участников завершили обучение и стали квалифицированными ИТ-специалистами. За всё время работы школы 500 человек стали выпускниками, и уже более 2100 трудоустроены в крупнейших ИТ-компаниях и стартапах страны.

Срок обучения в «Школе 21» определяет каждый участник самостоятельно. Методика «Равный — равному» позволяет проходить программу в собственном, удобном темпе. В среднем через полтора года обучения участники могут претендовать на позиции разработчика начального уровня (Junior), а после трёх лет — разработчика среднего уровня (Middle).

Один из самых важных этапов, который проходит каждый участник «Школы 21», — обязательная стажировка в ИТ-компании. К её началу студенты уже осваивают как минимум три языка программирования и готовы применять все свои знания на практике. Благодаря такой возможности большинство выпускников на сегодняшний день уже трудоустроены и работают в крупных технологических компаниях.

Наталья Журавлёва, директор Центра индустрии образования Сбербанка:

«"Школа 21" — флагманский проект обучения цифровым навыкам, который дает возможность получить востребованные знания и быстро войти в ИТ-профессию. Методология проекта позволяет готовить высококвалифицированных специалистов для цифровой экономики страны. Уже сегодня можно говорить о том, что участники обучения и выпускники быстрее двигаются по карьере, эффективнее выполняют задачи. Спрос на ИТ-специалистов в нашей стране остаётся очень высоким и Школа 21 как раз и нацелена на решение этой задачи — выпускники школы помогают крупным компаниям различных отраслей в разработке инновационных продуктов для цифровой трансформации и опережающего развития нашей страны».

«Школа 21» — образовательный проект, который помогает всем желающим кандидатам от 18 лет бесплатно получить образование в сфере ИТ. Во время обучения участники приобретают навыки программирования на C, C++, Java, Python, Go, C#, осваивают работу с базами данных и инфраструктурой, а также изучают различные направления в сфере цифровых технологий. Для участия в отборочном этапе необходимо оставить заявку на сайте. Поступление в школу не зависит от предыдущих знаний, опыта работы, умения программировать и наличия дипломов.

Константин Селезнев, директор кампуса «Школы 21» в Новосибирске:

«Выпускники «Школы 21» – это ИТ-специалисты высокого уровня. С самого начала обучения участники учатся решать практические задачи и не бояться сложных вещей. Такой подход всегда гарантирует успех. Что касается нашего кампуса, то на сегодняшний день в нем учится около 700 участников. Уже зимой они смогут выйти на стажировку, поработать в ИТ-компании и проявить себя в качестве настоящих профессионалов. Добавлю, что мы всегда готовы профессионально поддержать всех желающих стать ИТ-специалистами. В настоящее время открыт набор на летние интенсивы, приглашаем на обучение в наш кампус школы».