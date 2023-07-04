Сбер запустил в Сибири сервис безопасной купли-продажи авто

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Сервис «Сделка Авто» позволяет клиентам в комфортной среде, с гарантией юридической чистоты и прозрачности расчетов проводить сделки по купле-продаже автомобилей в офисах Сбера.

Услуга доступна в пилотном режиме в 240 офисах Сбера в Сибири. Ее можно получить в Новосибирске, Омске, Томске, Красноярске, Кемерове, Новокузнецке, Барнауле, Горно-Алтайске, Абакане и Кызыле.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно взять талон «Сделка Авто» в разделе «Сервисы для жизни»: сотрудник банка предоставит для оформления типовой договор купли-продажи и проведет расчеты по сделке любым удобным способом.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

«Сбер продолжает расширять в своих офисах спектр сервисов для жизни – это продукты и услуги, которые позволяют решить клиентам не только финансовые вопросы. Среди них – помощь в установке приложения Сбера, доставка товаров, копирование и печать документов и другие услуги. Сегодня мы предлагаем сибирякам еще одну полезную услугу, которая поможет безопасно и прозрачно совершить сделку купли-продажи автомобиля. Сегодня на популярных автомобильных ресурсах в Сибири более 140 тысяч активных объявлений о продаже автомобилей. Мы ожидаем, что сервис будет востребован среди сибиряков».