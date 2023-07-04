Томская область заняла 40 место в рейтинге регионов России по качеству дорог

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Томская область поднялась на три позиции в рейтинге по качеству дорог и заняла 40-е место из 85 среди регионов России и четвертое в Сибирском федеральном округе. Об этом сообщает администрация региона.

По данным исследования специалистов РИА Рейтинг, самые качественные дороги в России оказались в Москве, Югре и Краснодарском крае. Хуже всего качество дорог в Архангельской области.

В Сибири хорошим качеством дорог отличились Кузбасс (восьмое место в стране), Красноярский край (20-е место), Республика Хакасия (21-е место) и Томская область (40-е место).

Новосибирская область заняла 48-е место, Омская — 58-е, Иркутская — 59-е, Республика Тыва — 63-е, Алтайский край — 72-е, Республика Алтай — 81-е.

По данным обладминистрации, в прошлом году Томская область в реконструировала и отремонтировала более 350 км региональных и местных дорог. По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в нормативное состояние приведено более 240 км дорог в Томске, Северске и на региональных трассах. По региональной программе «Дороги» отремонтировано 75 км местных дорог.