Санврачи проверили более 40 водоемов Томской области в июне

Томичам назвали безопасные водоемы Фото: Анна Ковалёва

В июне специалисты проверили более 40 водоемов Томской области. Больше всего проб было отобрано в областном центре. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Исследования проводились по санитарно-химическим, микробиологическим, вирусологическим и паразитологическим показателям.

Пробы отбирались на водоемах в Томске, Стрежевом, а также в Томском, Асиновском, Зырянском, Первомайском, Тегульдетском, Каргасокском, Парабельском, Кривошеинском, Молчановском, Чаинском, Бакчарском районах.

Фото: Управление Роспотребнадзора по Томской области

«Отобранные пробы в июне соответствовали гигиеническим нормам, кроме первой пробы, отобранной в реке Чулым в Зырянском районе. В начале июня она не соответствовала по микробиологическим показателям. Однако вторая проба соответствовала требованиям», — говорится в сообщении.

Специалисты будут отслеживать показатели качества воды и почвы на томских водоемах в местах массового отдыха людей на протяжении всего купального сезона.

Томичей предупреждают, что купание в водоемах, в которых вода не соответствует санитарным правилам и нормам, является риском для здоровья и может послужить причиной заражения энтеровирусами, гепатитом А, лямблиозом, бактериальной дизентерией, брюшным тифом, холерой и другими.