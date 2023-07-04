В Томске начался долгожданный ремонт разрушенной лестницы на Кузнечном взвозе

Лестницу на Кузнечном взвозе начали ремонтировать Фото: Алёна Мищенко

В Томске начался долгожданный ремонт лестницы на Кузнечном взвозе, которая находилась в разрушенном состоянии. На обновление спуска затратят около пяти кубометров бетона. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«Подрядчик приступил к восстановлению ступеней на Кузнечном взвозе. Поручение провести ремонт спуска отдал и.о. мэра Томска Михаил Ратнер на одном из выездов», — говорится в сообщении.

Сейчас рабочие устанавливают деревянную опалубку, после этого они проведут заливку бетона, из которого выполнят новые ступени. По оценкам специалистов, на обновление спуска будет затрачено около пяти кубометров бетона.

«Наша главная задача - обеспечить безопасность прохода для людей, как летом, так и зимой. Старые ступени пришли в негодность, совсем рассыпались. Сейчас устраним эту проблему текущим ремонтом, далее будем рассматривать возможность капитального», — сказал и.о. заммэра по благоустройству Николай Глебович.

Напомним, томичи, которые живут в районе Белого озера, называют лестницу на Кузнечном взвозе «многострадальной», «покинутой» и «проклятой». Дело в том, что объект является частью города, но уже который год находился в полуразрушенном состоянии.