Множество улиц в Томске останутся без электричества 4 июля

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Томске сегодня, 4 июля, будут проводить плановые работы в Горсетях. Из-за этого множество улиц останутся без света.

Адреса, которые попадают под отключение света:

С 09:00 до 5 Июля 2023 11:00

г. Томск пер. Старо-Деповской 1,2

г. Томск пос. Старо-Деповской 1-3,6,6/1,7,12,13

г. Томск ул. Говорова 25-27,25-а,25-б,25/1,25/4,27-а,48-а

г. Томск ул. Старо-Деповская 37-45,49-55,49-а,49-а стр.5,51-а,51стр.1,54-58,54-а,58-а,64

г. Томск ул. Стрелочная 1-г,3-а

г. Томск ул. Транспортная 40

г. Томск пер. Путевой 8-д,59-67,59-а,61-а,61-б,61-в,61-г,61-д,61-е,61-ж,61-з,61-и,61-и стр.1,

69-а,71-б,73-91

С 09:00 до 5 Июля 2023 12:00

г. Томск ул.Басандайская 43491

г. Томск пер. Басандайский 1-й 7,43653

г. Томск пер. Басандайский 2-й 9-13

г. Томск пер. Парбигский 1-5,9,10,43466

г. Томск ул. Басандайская 8,11-13,14-18,16-а,26,28-а,28-б,43491

г. Томск ул. Грибная 2-4,3-5,8-10,9-19,12 стр.1,14-20,20-а,23,26-28,27-29,29а,32

г. Томск ул. Пригородная 2-а,2-б,3-9,4-8,12-18,13,17-19,43468,43499,43527,43558

г. Томск ул. Томская 1-5,1-б,2-4,2-а,2-б,4 стр.1,8-12,9,15,17,18-22,21-39,26-28,29-а,29/2,32-36,

37-а,37-б,39-д,43,47,43466,43494,43553

С 09:00 до 5 Июля 2023 15:00

г. Томск ул. Нефтяная 1-в,1в стр.1,9-11,15

Томск ул. Красноармейская 114-116,114-а,114-г,116/1,116/2

Томск ул. Усова 19-Б,19-а,19-б,19-в,19/2

С 09:00 до 5 Июля 2023 16:30

г. Томск пер. Заозерный 1-3,1/1,1/2,3/3,15

г. Томск ул. Войкова 39

С 09:00 до 5 Июля 2023 16:30

г. Томск ул. Мельничная 20,45-а

г. Томск пр-кт Фрунзе 55-57,59-а

г. Томск ул. Тверская 51,51-а,51/1

С 09:00 до 5 Июля 2023 17:00

г. Томск ул. Вершинина 27/1,27/2,27/7

Томск ул. Джалиля Мусы 7-11,13 стр.1,15-17,18-22,26-28,32-а,32/1,34-36

г. Томск ул. Ново-Киевская 1-я 2-8,3

г. Томск ул. Ново-Киевская 37-41,45-51,48-54,49-а,51-а,57-61,58-66

г. Томск пер. Асфальтовый 13

г. Томск ул. Ново-Киевская 3-я 1,2-4,2-а,4/1,10,уч.1

г. Томск ул. Ново-Киевская 2-я 1-3,1-а,2-10,4-а,7-11,11 стр.1,11-а,14 стр.1,14-16

г. Томск ул. Войлочная 1-7,8 стр.1,8-28,8-а,18/1,18/2,26/1,30-а,32,38

г. Томск ул. Яковлева 80-90,88стр.2,97-111,97/1,107-а,109 стр.1,уч.78,уч.78-а

С 14:00 до 5 Июля 2023 16:00

г. Томск Вилюйский проезд 3-11,4

г. Томск пер. Морской 6,9-17,14-18

г. Томск пер. Ново-Чулымский 3-13,6-12

г. Томск ул. Братская 6-8,7-11

г. Томск ул. Вилюйская 1-9,8,10-а,13-37,13/1,16,20,24-38

г. Томск ул. Витимская 11-37,25-а,26-30,28-а,34-36,42-52

г. Томск ул. Волжская 3

г. Томск ул. Костромская 9-17,10-22,21-25,26,30

С 14:00 до 5 Июля 2023 16:00

г. Томск ул. Макарова 11,11 стр.1,31-а

г. Томск ул. Ново-Деповская 1-7,1-а,2-8,7-а,10*,10-22,18-а,22/1,26,30-36