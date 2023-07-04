Фото: МАОУ СОШ №4 имени Ивана Черных

В Томске на 64 году жизни скончался директор школы №4 Владимир Зятнин. Он занимал пост директора 25 лет. Об этом сообщается на сайте образовательного учреждения.

«3 июля 2023 года на 64 году жизни скоропостижно скончался уважаемый всеми директор школы Зятнин Владимир Иванович», — говорится в сообщении.

Коллеги вспоминают Владимира Зятнина, как талантливого, творческого педагога, демократичного директора, оптимистичного, с долей авантюризма человека.

Владимир Зятнин проработал в должности директора школы №4 25 лет. При его руководстве появилась не мало традиций, одна из самых любимых среди учеников – ежегодный выезд на «Сентябрёвку».

«Мы всегда будем помнить знаменитую фразу Владимира Ивановича, которой он напутствовал всех: «Четвертая школа приносит удачу!». Коллектив школы соболезнует родным и близким и скорбит о невосполнимой утрате», — уточняется на сайте.

Время и место прощания с педагогом уточняется.