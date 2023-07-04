Власти Томска возьмут в лизинг пять новых трамваев

Мэрия Томска осенью планирует заключить договор лизинга на покупку пяти трамваев Фото: Анна Ковалёва

Мэрия Томска до ноября 2023 года планирует заключить договор лизинга на покупку пяти трамваев. Область готова взять на себя половину расходов, сообщил на собрании гордумы и.о. мэра Михаил Ратнер.

Напомним, в 2022 году Томск подал заявку на конкурс Минтранса России на покупку пяти новых трамваев. Она была одобрена. Планировалось, что новый электротранспорт прибудет в Томск в 2024 году, пять трамваев будут обслуживать маршрут № 1.

«Мы выиграли заявку, которая подразумевает возможность приобретения в лизинг пяти трамваев. С компанией, которая уполномочена эту деятельность вести, мы провели совещание, отработали с коллегами из региона. Сейчас предполагаем внесение изменения в бюджет, связанное с заключением до ноября договора лизинга, который подразумевает расчет в течение трех лет», — сказал Михаил Ратнер.

Он отметил, что администрация области также оказывает поддержку. Область готова взять на себя половину финансовой нагрузки на приобретение трамваев. Эти расходы будут включены в проект в бюджета на 2024 год.