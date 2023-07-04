В Томске появится большой школьный стадион возле Академлицея

Фото: Администрация Томска

В Томске на территории Академилицея построят большой школьный стадион. Проект стадиона получил поддержку фонда социальных инициатив «Газпрома», сообщили в мэрии.

Стадион расположится по адресу улица Вавилова, 8/1 и будет доступен для всех томичей.

«На территории расположится поле для игры в мини-футбол, беговые дорожки, баскетбольное и волейбольное поле, площадка общефизической подготовки и сектор для прыжков в длину. Стадион планируется открыть уже к началу учебного года», — говорится в сообщении.

Губернатор Томской области Владимир Мазур смог договориться с «Газпромом» о привлечении средств на развитие спорта в регионе.

Также в этом году на средства фонда новые спортивные объекты построят сразу в 15 муниципалитетах Томской области — девять многофункциональных площадок, пять пришкольных стадионов и площадка на базе хоккейной коробки.