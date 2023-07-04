За шесть месяцев 2023 года в Томской области построили 17 многоквартирников

Фото: Анна Ковалева

За первое полугодие в Томской области построили 17 многоквартирных жилых домов. Больше всего было построено в областной центре. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

Жилищный фонд области увеличился на 1 760 квартир общей площадью более 107 тысяч квадратных метров.

Половину от общей площади возвела Томская домостроительная компания — 34,4 тысячи квадратных метров жилья. Группа компаний «Карьероуправление» в микрорайоне Левобережный — 21 тысячу квадратных метров. Остальные 52,3 тысячи «квадратов» распределили между застройщиками отдельно возводимых объектов.

В Томске возведено 64,9 тыс. кв. метров — 969 квартир, в Томском районе — 42,7 тыс. кв. метров — 792 квартиры.

Областной центр увеличил показатели построенного жилья за счет строительства крупных жилых комплексов на переулке Соляном, 28, улицах Пушкина, 61/3 и Водяной, 18а.

На сегодняшний день в надзоре гостехнадзора находятся 77 строящихся жилых многоэтажек различной степени готовности общей площадью 740,6 тыс. кв. метров. Они рассчитаны на 14,3 тысячи квартир.