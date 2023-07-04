В Томской области комитет внутренней политики сделали департаментом

Томский комитет внутренней политики стал департаментом Фото: Анна Ковалёва

Комитет внутренней политики Томской области получил статус департамента. Губернатор Владимир Мазур согласовал реорганизацию комитета по предложению замгубернатора Андрея Дунаева, сообщает администрация региона.

По словам Андрея Дунаева, комитет не справлялся с решением большого количества задач.

«Национальная, конфессиональная, миграционная политика, работа с казачеством и коренными малочисленными народами, системное взаимодействие с политическими партиями и общественными организациями, проведение грантовых конкурсов – это и многое другое требует не формальной и бумажной, а реальной, живой работы», — отметил Дунаев.

Главная задача департамента — улучшение качества жизни жителей региона. Новый департамент должен быть на постоянной связи с гражданским обществом, его институтами на самых разных уровнях – от политической партии до домового комитета.

Начальником нового департамента внутренней политики и социальных коммуникаций назначили Егора Тимофеева. С 13 марта он работал председателем комитета внутренней политики.