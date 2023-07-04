Томский контрактник получил 5 лет колонии за оставление части в период мобилизации

Фото: Томский военный гарнизонный суд

Томский военный гарнизонный суд приговорил военнослужащего по контракту к 5 годам колонии за то, что мужчина не прибыл на службу в период мобилизации, сообщает пресс-служба суда.

Мужчина без уважительных причин не приехал 18 октября 2022 года на службу в период мобилизации в установленное время и уехал в соседний регион, где проводил время по своему усмотрению.

14 ноября 2022 года мужчина прибыл в воинскую часть и приступил к воинским обязанностям. Однако уже 21 ноября 2022 года вновь без уважительных причин уехал в другой регион.

«1 декабря 2022 года явился в воинскую часть и приступил к исполнению обязанностей военной службы, в связи с чем его незаконное нахождение вне сферы воинских правоотношений было прекращено», — говорится в сообщении.

Мужчину признали виновным в в самовольном оставлении части или места службы и назначили 5 лет в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.