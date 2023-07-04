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НовостиОбщество4 июля 2023 4:51

Томичи собрали более 50 тысяч рублей на оборудование для обогрева трамваев

Общественники уже заказали оборудование для обогрева
Алёна Мищенко
Томичи собрали деньги на обогрева трамваев

Томичи собрали деньги на обогрева трамваев

Фото: Анна Ковалёва

Жители Томска собрали необходимую сумму на закупку оборудования для обогрева трамваем зимой. Об этом рассказал автор телеграм-канала «Город не бесит»Дмитрий Поляков.

Напомним, в феврале 2023 года активисты собирали средства для кондукторов трамваев. Собранные деньги хотели направить на необходимое оборудование и вещи дляобогрева. Данное решение было принято после того, как томич в трамвае стал свидетелем странной ситуации. В трамвае кондуктор отогревал кассовый аппарат.

За три дня на поддержку трамваев и кондукторов томичи собрали 50 220 рублей.

В течение прошедших месяцев активисты сообщества «Город не бесит» вели переговоры с представителями ТТУ и администрацией города и выясняли, на что направить собранные деньги.

«По итогам переговоров ТТУ предложили закупить специальные электродвигатели отопителя. В каждом трамвае таких двигателей несколько штук, они работают в холодное время, чтобы согревать салон и тех, кто находится в трамвае», - говорится в сообщении.

Общественники заказали таких 56 двигателей, которые передадут ТТУ. Скоро они прибудут в Томск.