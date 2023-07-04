Томичи собрали более 50 тысяч рублей на оборудование для обогрева трамваев

Томичи собрали деньги на обогрева трамваев Фото: Анна Ковалёва

Жители Томска собрали необходимую сумму на закупку оборудования для обогрева трамваем зимой. Об этом рассказал автор телеграм-канала «Город не бесит»Дмитрий Поляков.

Напомним, в феврале 2023 года активисты собирали средства для кондукторов трамваев. Собранные деньги хотели направить на необходимое оборудование и вещи дляобогрева. Данное решение было принято после того, как томич в трамвае стал свидетелем странной ситуации. В трамвае кондуктор отогревал кассовый аппарат.

За три дня на поддержку трамваев и кондукторов томичи собрали 50 220 рублей.

В течение прошедших месяцев активисты сообщества «Город не бесит» вели переговоры с представителями ТТУ и администрацией города и выясняли, на что направить собранные деньги.

«По итогам переговоров ТТУ предложили закупить специальные электродвигатели отопителя. В каждом трамвае таких двигателей несколько штук, они работают в холодное время, чтобы согревать салон и тех, кто находится в трамвае», - говорится в сообщении.

Общественники заказали таких 56 двигателей, которые передадут ТТУ. Скоро они прибудут в Томск.