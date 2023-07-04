Эксперты: каждый второй вклад россияне размещают на полгода

Фото: Сиб.фм

Во втором квартале 53% депозитов, размещенных в ВТБ, были открыты на срок шесть месяцев. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года доля таких инструментов выросла на 23%. Средний чек депозита остался на том же уровне и составил порядка 567 тысяч рублей.

По оценке банка, российские вкладчики постепенно меняют стратегию своих сбережений. Если год назад на фоне высокой доходности по краткосрочным депозитам основным спросом клиентов пользовались инструменты на сроком 3 месяца, то по мере расширения горизонта планирования и снижения ставок начал расти спрос на вклады до полугода.

В результате доля среднесрочных депозитов во втором квартале существенно превысила показатели аналогичного периода 2022 года, когда на продукты сроком 6 месяцев приходилось в среднем 30% открываемых депозитов. Одновременно снизился спрос на краткосрочные инструменты: по статистике банка, во втором квартале они занимают около 32%, тогда как год назад – 62%. Доля «длинных» вкладов по итогам апреля-июня составила 15%, увеличившись за год на 7 пп.

«Депозиты в рублях остаются одним из самых востребованных способов вложения средств среди российских вкладчиков. При этом население предпочитает диверсифицировать свои сбережения, сочетая несколько банковских продуктов. По нашим данным, наибольшей популярностью пользуется комбинация депозита и накопительного счета, который позволяет получать доходность на остаток средств, а также снимать и вносить деньги в любой момент. Такой подход оправдан, так как помогает не только создать финансовую «подушку», но и более гибко распоряжаться деньгами», – прокомментировала начальник управления «Сбережения» Наталья Тучкова.