Более 9 тысяч «квадратов» муниципальных помещений отремонтировали в Томске

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В Томске административно-хозяйственное управление отремонтировало более 9 тысяч квадратных метров муниципальных помещений за внебюджетные средства. В порядок был приведены здания на улице Шевченко, Белозерской и по переулку Совпартшкольный, сообщили в мэрии.

По данным горадминистрации, в прошлом году доход управления от внебюджетной деятельности составил 26,6 миллиона рублей, из которых почти 20 млн – это доход от сдачи помещений в аренду. Эти деньги потратили на выполнение муниципального задания.

Благодаря внебюджетным доходам здания и строения, переданные в оперативное управление, содержатся в исправном состоянии.

«За внебюджетный счет проводятся предрейсовые и послерейсовые медосмотры водителей, техобслуживание и мелкосрочный ремонт автопарка, чистка и мойка автомобилей. За счет внебюджета финансируются расходы на работы слесарей, диспетчеров, медработников, сторожей, уборщиков и так далее», — говорится в сообщении.

По словам директора «Административно-хозяйственного управления» Владимира Емельянова, аренда помещения позволяет решать важные вопросы для города и снижать нагрузку на муниципальный бюджет.