Пять культурных проектов Томска получат 14 млн рублей из президентского фонда

Фото: Анна Ковалёва

Президентский фонд РФ поддержал пять культурных проектов на 14 млн рублей. В числе победивших проектов – полнометражный документальный фильм танцевальной команды ЮДИ, сообщает пресс-служба администрации региона.

Также добавляется, что в пятерку вошли проекты по созданию передвижного этнокультурного пространства «Сибирский ход» (автор – «Центр общественных проектов «Площадь»), «С колядой по маслу – вот и лето красное» (Первый музей славянской мифологии), иммерсивная выставка «Ощути томскую глубинку» (АНО «Координационный центр сохранения и популяризации культурного, исторического и природного наследия регионов, социальных услуг и патриотического воспитания ЕТИС») и проект «Томская область – многонациональный и мультикультурный регион» (частное учреждение дополнительного профобразования «Школа продаж»).