В Томске стартовал проект «Городское лето»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне, 3 июля, в Томске запустили проект «Городское лето». Его создали для иных томичей, которые не уехали за пределы города на время каникул. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

В рамках проекта появились 17 новых игровых площадок. При выборе дворов для их установки оценивали уровень безопасности, наличие инвентаря для занятий спортом, помещения или навеса на случай дождя. Вожатыми на площадках стали студенты педагогического отряда ТГПУ.

«За площадками закрепляется куратор из числа сотрудников районных администраций, также обеспечивается взаимодействие с ТСЖ и УК для быстрого решения рабочих вопросов», - говорится в сообщении.

Уточняется также, что в течение «Городского лета» детей будут радовать различные конкурсные программы и игры. Кроме того, предусмотрены упражнения на развитие творческих способностей и коммуникабельности.

Площадки будут работать бесплатно. Дети и подростки до 14 лет смогут посетить их в будни с 10.00 до 14.00 по адресам:

- Октябрьский район: ул. Болдырева, 5; Иркутский тракт, 27/1; ул. Энтузиастов, 45.

- Кировский: ул. Нахимова, 15; ул. Нефтяная, 11; пер. Ботанический, 4.

- Советский: ул. Сибирская, 104/7; ул. Кулагина, 45; ул. Сибирская, 33; пер. Овражный, 17; ул. 4-я Заречная, 40.

- Ленинский район: ул. Ленская, 51; пр. Мира, 41; ул. Трудовая, 22/1; ул. Говорова, 50; ул. Кутузова, 1Б; пр. Ленина, 166.

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