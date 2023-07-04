В 4 районах Томской области идет кормозаготовка

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В Асиновском, Томском, Кривошеинском и Первомайском районах региона продолжается кормозаготовка. Об этом сообщила пресс-служба администрации Томской области накануне, 3 июля.

«На текущую дату сельхозпредприятия региона заготовили 1234 тонны сенажа, 1480 тонн зерносенажа, а также скосили сено с 320 гектаров», - говорится в сообщении.

В целом хозяйства заготовили уже 0,28 центнера кормовой единицы. Показатели темпов работ в 2023 году - ниже прошлогодних. Специалисты связывают это с засухой, которая наблюдалась в начале лета.

«Одновременно аграрии продолжают уход за посевами: гербицидами обработано 155 тыс. га, инсектицидами — 25,8 тыс. га, фунгицидами — 7,1 тыс. га. Обработка паров проведена на площади 29,1 тыс. га», - добавили в пресс-службе.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, что в регионе увеличили посевы пшеницы почти на 13%.

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